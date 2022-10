In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt haben am Tag der Deutschen Einheit erneut tausende Menschen unter anderem gegen die Energiepolitik der Bundesregierung und die Sanktionen gegen Russland protestiert. Demonstrationen gab es am Montag unter anderem in Magdeburg, Halle, Bitterfeld, Querfurt, Oschersleben, Sangerhausen, Aschersleben, Naumburg und Wernigerode.

Bitterfeld: Bundes- und Landtagsabgeordnete der AfD nehmen an Demo teil

Eine zentrale Forderung der Demo in Bitterfeld: der Rücktritt der Bundesregierung. Bildrechte: MDR/Thomas Vorreyer In Bitterfeld hatte die AfD zur Demonstration aufgerufen. Der Demonstrationszug in Bitterfeld lief laut Polizei mit bis zu 2.000 Teilnehmenden. Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Roi sprach von 2.500 Teilnehmenden; das sei Rekord. Auch AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist bei der Demo mitgelaufen.



Die Demonstrierenden haben einem MDR-Reporter zufolge wenige Schilder und Fahnen getragen. Zentrale Forderung der Veranstaltung war laut Ankündigung der Rücktritt der Bundesregierung aufgrund der Energie- und Russlandpolitik.

Von Storch: hohe Energiepreise treiben Menschen zur AfD

Auf dem Marktplatz in Bitterfeld gab es am Montagabend zudem eine Kundgebung. AfD-Landtagsabgeordneter Roi forderte in seiner Rede eine Volksabstimmung über die Russland-Sanktionen. Er behauptete, ohne Belege dafür anzuführen, dass bei dem Anschlag auf die Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht ergebnisoffen, sondern nur gegen Russland ermittelt werde. Der Bundesregierung und der EU warf er angesichts des Rohstoffhandels mit Aserbaidschan und Saudi-Arabien Doppelmoral vor. Mit Verweis auf andere Demos im Land sagte Roi: "Vom Osten geht ein starkes Zeichen aus."

Beatrix von Storch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die hohen Energiepreise trieben Menschen zur AfD, auch im Westen, die "bei Corona" noch nicht da gewesen seien.

Die Demo in Bitterfeld verlief laut Polizei störungsfrei.

Magdeburg: mehrere tausend Demo-Teilnehmende

In Magdeburg gab es eine Kundgebung auf dem Domplatz, bevor die Demonstrierenden durch die Stadt zogen. Bildrechte: dpa In Magdeburg haben sich am Montagabend zu einer Kundgebung auf dem Domplatz laut Polizei etwa 2.500 Menschen versammelt. Zu der Demo hatte die AfD aufgerufen. Zentrale Forderung laut Protestaufruf: "Preisexplosion stoppen. Demo für Frieden, Freiheit und Wohlstand". Am Alten Markt gab es eine weitere Kundgebung, an der laut Polizei etwa 200 Menschen teilnahmen.

Im Anschluss an die Kundgebungen startete um 19 Uhr ein Demonstrationszug durch Magdeburg. Auf Transparenten wurden die USA als Feind bezeichnet. Ihnen wurde unterstellt, für die Sprengung der Nordstream-Pipelines verantwortlich zu sein. Auf dem Front-Transparent des Demozugs stand: "Tribunale. Zeit, es zu beenden!" Laut Polizei zogen insgesamt 2.700 Menschen durch die Magdeburger Innenstadt.

Auch in Magdeburg ist der Protest nach Angaben eines MDR-Reporters friedlich geblieben.

Weitere Proteste in Sachsen-Anhalt

Auch in Aschersleben hat es am Einheitstag Proteste gegeben. Die Demonstration bliebt der Polizei zufolge mit rund 1.350 Teilnehmern auf dem Niveau der Vorwoche. Deutlichen Zuwachs verzeichneten die Beamten bei Kundgebungen in Halberstadt und Wernigerode mit jeweils 800 Teilnehmern.

Andernorts, vor allem in der Börde und dem Jerichower Land verzeichneten die Beamten deutlich geringeren Zulauf. In Burg beschlagnahmte die Polizei drei Plakate von Demoteilnehmern. Die Staatsanwaltschaft prüft heute, ob sie aufgrund der Inhalte rechtliche Schritte einleitet.