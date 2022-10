Zum Tag der Deutschen Einheit fanden in Sachsen zahlreiche Demonstrationen statt. Nach Informationen von MDR SACHSEN sind vor allem in Leipzig und Dresden zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Andere Demonstrationen waren unter anderem in Chemnitz sowie in Bautzen, Plauen und Rosswein angemeldet. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die aktuelle Energie- und Russlandpolitik der Bundesregierung. Dazu gab es Gegenproteste.

Insgesamt schätzt die Polizei die Zahl der Teilnehmenden an den verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen in Leipzig auf den "mittleren vierstelligen Bereich." Rund 1.000 Polizistinnen und Polizisten seien im Einsatz gewesen. Durch die Blockaden sei es ein zwar "teilweise dynamischer, aber grundsätzlich friedlicher Einsatz gewesen", so die Polizei am Abend.

Zwei Versammlungen in Dresden, darunter der AfD, in der Innenstadt waren nach Polizeiangaben störungsfrei. Laut Polizei gingen allein in Dresden rund 1.500 Menschen auf die Straße. Mehr als 3.300 waren es den Angaben zufolge in den angrenzenden Landkreisen. Demonstriert wurde unter anderem in Dippoldiswalde, Freital, Großenhain, Meißen, Riesa, Radeburg und Sebnitz.



In den beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz zählte die Polizei rund 5.500 Personen und damit weniger als in der vergangenen Woche. Schwerpunkt war erneut Bautzen, hier versammelten sich rund 1.400 Menschen - in der vergangenen Woche waren es dort rund 2.000.



Bereits Sonntag gab es eine Demo in Zwickau. Dort waren 1.400 Menschen auf der Straße, angeführt vom Volksstimme-Bürgerbündnis Zwickau und den rechten "Freien Sachsen".