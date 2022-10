In Plauen hat es am Sonntag erneut Proteste gegen die Politik der Bundesregierung gegeben. Laut Polizei nahmen an einer Kundgebung zunächst 3.000 Menschen teil. In Redebeiträgen wurden Friedensverhandlungen und ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert sowie eine bezahlbare Energieversorgung. Danach zogen etwa 2.5000 Menschen auf der Route des Wendeherbstes durch die Stadt. Zum Protest aufgerufen hatte das sogenannte Forum für Demokratie und Freiheit. Der Protest hatte ähnlich großen Zuspruch wie vor zwei Wochen.