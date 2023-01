Damit liegt der Füllstand der Talsperren in Sachsen bei knapp 80 Prozent, die Wasserspeicher sind also längst nicht voll. Grundsätzlich wäre auch eine Schneedecke von etwa einem Meter besser für den Wasservorrat. Denn wenn Schnee taut, werden die Wassermengen regelmäßiger an die Talsperren abgegeben.

Darüber hinaus hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig festgestellt, dass die aktuellen Regenmengen zu schnell oberflächlich abfließen. Dietrich Borchardt leitet das Ressort für Wassersysteme: "Das heißt, ein großer Teil dieses Wassers wird eben nicht gespeichert. Sei es im Boden, sei es im Grundwasser oder sei es vielleicht in Talsperren. Für die Wasserspeicher ist es immer gut, wenn der Niederschlag langsam fällt, wenn er in nicht so hohen Intensitäten fällt und dieser Regen gut versickern kann und nicht auf gefrorenen Boden fällt."