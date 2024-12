Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), will nicht wieder als Minister in eine neue Regierung in Sachsen eintreten. Die Entscheidung habe er bereits vor Monaten getroffen, teilte Schmidt am Donnerstag mit. "Mir fällt dieser Schritt nicht leicht – vor allem, weil ich das Team in meinem unmittelbaren Umfeld sehr schätze, genauso wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung", sagte er.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Weiter im Landtag und Brüssel tätig

Wie bisher wolle er als Landtagsabgeordneter den Wahlkreis 3 in Mittelsachsen vertreten. Über das Mandat hinaus "werde ich auch weiterhin ehrenamtlich im Europäischen Ausschuss der Regionen in Brüssel tätig sein, ab 2025 als Sprecher der deutschen Delegation", kündigte Schmidt an. Als Vorsitzender der Gruppe der Automobilregionen wolle er sich für die Anliegen des Automobilbaus in Sachsen einsetzen.

