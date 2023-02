Wegen des erhöhten Grundfreibetrages für die Einkommensteuer entfällt in Sachsen für rund 13.000 Rentner die Steuerpflicht. Sie müssen damit keine Steuererklärung mehr abgeben, wie der sächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst am Montag mitteilte. Laut Herbst würden sich die Liberalen in der Ampelkoalition für weitere Steuerentlastungen einsetzen. Der Leipziger Linken-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann kritisierte dagegen, dass die Erhöhung des Grundfreibetrages schon wegen der hohen Inflation nicht ausreiche. Er forderte, die Bundesregierung müsse kleine und mittlere Renten endlich konsequent vor dem Finanzamt schützen. "Wir brauchen eine große Steuerreform für Rentner und eine Anhebung des Grundfreibetrags auf mindestens 14.400 Euro", so Pellmann.