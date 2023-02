Arbeitende Rentner auch im Eichsfeld

Wir haben im Eichsfeld eine Rentnerin und einen Rentner besucht und sie nach ihrer Motivation gefragt. Mit einem kleinen, ganz persönlichen Rundgang hat mich Rentnerin, Stadtführerin und Nachtwächterin Sigrid Seifert in Heiligenstadt begrüßt. Es geht über den Friedensplatz, an der Kirche St. Martin vorbei zum Literaturmuseum Theodor Storm.

Dort erzählt sie mir ihre Beweggründe für den Un-Ruhestand: Schon als Kind hat sich die 69-Jährige für die lange und spannende Geschichte der Stadt interessiert und hat immer Freunde und die Familie durch Heiligenstadt geführt, alles gezeigt und erklärt. Als die Stadt dann Anfang der 2000er Jahre Stadtführer gesucht hat, hat sie ihre Chance ergriffen.

Genau so haben wir uns unser Rentnerdasein vorgestellt. Sigrid Seifert aus dem Eichsfeld

Früher nebenbei, heute hauptberuflich

Seitdem zeigt sie Touristen und Gästen die Stadt, bringt die über 1000-jährige Geschichte näher und macht das Eichsfeld bekannt. Damals noch nebenbei zu ihrem Hauptjob im Steuerwesen. Oft hat sie sich extra dafür frei oder Urlaub genommen. Jetzt kann sie sich voll und ganz darauf konzentrieren und da ihr Mann auch Stadtführer ist, war für beide klar, die Tätigkeit auch im Ruhestand fortzuführen: "Genau so haben wir uns unser Rentnerdasein vorgestellt", sagt sie. Sigrid Seifert ist gerne draußen unterwegs. Bildrechte: MDR/Marie-Theres Engemann

25 Euro bekommt Sigrid für eine anderthalbstündige Führung, aber ums Geld geht es ihr dabei nicht. Für sie ist es eine Herzensangelegenheit, Gästen ihre Heimatstadt zu zeigen und näherzubringen. Außerdem, so Sigrid weiter, bleibt sie so immer fit im Kopf und bewegt sich viel an der frischen Luft. Sie ist sich sicher, dass sie noch viele Jahre als Stadtführerin unterwegs sein wird.

Als Hausmeister dringend gebraucht

Davon ist auch Rentner Gerhard Gatzemeier aus Birkungen überzeugt. Er ist 69 und arbeitet zwei Tage in der Woche als Hausmeister in Leinefelde. "Ich mache im Betrieb die Hallen sauber, kehre den Hof – was eben so hausmeistermäßig so anfällt.“

Man kann sich dann ein bisschen mehr Urlaub leisten und die paar Stunden, die man da noch arbeitet, hauen einen ja nicht um. Gerhard Gatzemeier, arbeitet auch im Ruhestand noch ein paar Stunden

Geplant hatte er es eigentlich nicht, im Ruhestand zu arbeiten, aber dann hätte sich das einfach so ergeben. Kurz nach dem Renteneintritt ging es los: Er hat beim Sportverein ausgeholfen, für die Waldgenossenschaft ein paar Gefälligkeiten übernommen, war Freunden und Familie eine helfende Hand und hat dabei gemerkt, wie fit er sich eigentlich noch fühlt. Rentner Gerhard Gatzemeier ist in seinen neuen Job irgendwie "reingerutscht". Bildrechte: MDR/Marie-Theres Engemann

Die knapp 500 Euro, die er zur Rente dazuverdienen würde, waren dann ausschlaggebend, doch noch mal einen Arbeitsvertrag zu unterzeichnen: "Man kann sich dann ein bisschen mehr Urlaub leisten und die paar Stunden, die man da noch arbeitet, hauen einen ja nicht um."