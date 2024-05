Auf der Staatsstraße 36 zwischen Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen gilt ab diesem Sonntag 16 Uhr ein LKW-Fahrverbot. Wie das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Donnerstag zur Begründung mitteilte, habe der Schwerlastverkehr das Straßennetz an dessen Grenze gebracht. Die Behörde verfügte außerdem Tempo 30 auf der Staatsstraße in Wilsdruff und Limbach. Es sei in beide Fahrtrichtungen eine Umleitung für Laster eingerichtet worden.