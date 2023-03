Voraussetzung ist, dass die Rente zum Stichtag am 1. Januar 2021 weniger als 830 Euro betrug. Außerdem müssen Betroffene die Zahlung bis Ende September 2023 beantragen. Ab dem kommenden Jahr sollen die Auszahlungen beginnen. Die Bundesländer haben noch bis Ende März die Möglichkeit, sich finanziell an dem Fonds zu beteiligen. Dadurch verdoppelt sich die Zahlung an berechtigte Antragsteller im jeweiligen Bundesland auf 5.000 Euro. Zuletzt hatte Thüringen den Beitritt zum Fonds angekündigt.