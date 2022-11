Die geringe Zahl ostdeutscher Anspruchsberechtigter ergibt sich allein aus der Rentensystematik. So soll der Härtefallfonds nur Menschen "in der Grundsicherung" begünstigen. Das heißt, nur jene Rentner sollen eine Einmalzahlung bekommen, deren Rente nah am Hartz-IV-Satz liegt und die so niedrig ist, dass ein Zuschuss vom Sozialamt nötig ist.