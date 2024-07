Aktuelle Zahlen aus Sachsen zeigen: Immer mehr Rentnerinnen und Rentner arbeiten im Freistaat. Das hat eine Erhebung der Bundesarbeitsagentur ergeben. Demnach waren im Juni vergangenen Jahres in Sachsen 60.414 Frauen und Männer im Rentenalter beschäftigt. Das waren 3,4 Prozent aller 1,8 Millionen Beschäftigten in Sachsen. "In der Entwicklung zeigt sich, dass die Zahl der Senioren, die trotz Rentenansprüche arbeiten, in den vergangenen sehr kräftig gestiegen ist", heißt es von der Arbeitsagentur zu den Zahlen.