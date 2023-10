Der 74-jährige Hausarzt ist noch in Vollzeit für seine Patienten da. Doktor Gerhard Barthe wollte im Ruhestand eigentlich mit dem Rad durch Asien fahren. Doch 2022 kehrte er zurück und eröffnete eine neue Praxis in Meißen. "Wir mussten noch mal neu anfangen, weil hier in Meißen Ärztemangel herrscht. Es fehlen zehn Hausärzte", sagt Barthe.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In ganz Sachsen fehlen laut Kassenärztlicher Vereinigung fast 450 Hausärzte, größtenteils auf dem Land. Dort liegt der Versorgungsgrad von Hausärzten teilweise bei unter 75 Prozent. So gelten die Gemeinden um Werdau, Torgau und Hainichen als unterversorgt. Nachwuchsprobleme gibt es in ganz Deutschland. Die Zahl der Hausärzte über 67 hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt.

Das Geld ist weg, aber ich habe eine schöne Beschäftigung und das ist mehr wert als alles andere. Gerhard Barthe Hausarzt mit 74 Jahren

Barthe wollte seine Praxis ursprünglich zusammen mit einem jungen Kollegen eröffnen, doch der sprang ab. Die Finanzierung war für den damals 72-Jährigen schwierig. "Das Problem ist: In meinem Alter gibt einem keine Bank mehr einen Kredit", sagt der Arzt. Die Geräte und die ersten Gehälter hätten eine Menge Geld in einer Phase erfordert, wo es noch kein Einkommen gab.

"Die Kassenärztliche Vereinigung hätte im Prinzip was dazu gegeben, die hatte aber schon eine Praxis gefördert, hatte kein Geld mehr", erklärt Barthe. "Sodass ich in die Reserven gehen musste und meine Rücklagen fürs Alter angreifen musste." Doch das habe er nicht bereut. "Das Geld ist weg, aber ich habe eine schöne Beschäftigung und das ist mehr wert als alles andere." Rund 120.000 Euro hat Barthe in die Praxisgründung gesteckt und drei Mitarbeiterinnen eingestellt.

Wenn die Chemie-Lehrerin fehlt

Auch die 70-jährige Margit Seliger arbeitet noch immer. Nach fünf Jahren in der Rente kehrte sie an ihre alte Schule zurück, das Wilhelm von Humboldt Gymnasium in Nordhausen, aber sie hat ihre Unterrichtsstunden auf zehn pro Woche reduziert, statt der üblichen 25. Denn als sie 2014 – nach 37 Jahren als Lehrerin – in den Ruhestand gegangen war, habe ich das auch bitter nötig gehabt, sagt die Chemielehrerin.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dennoch sei der Kontakt zur Schule nie abgebrochen. "Meine Kolleginnen sagten: Komm doch noch ein paar Stunden. Wir haben so viel Ausfall", so Seliger. Nach einem akuten Personalengstand an der Schule entschied sie zurückzukommen. "Und da war das geplant für ein halbes Jahr. 2019. Jetzt schreiben wir 2023 und ich bin immer noch da."

Was ich eigentlich möchte: dass Schüler einen guten Weg ins Leben finden. Margit Seliger Chemielehrerin

Lehrer gehen in den Ruhestand, doch zu wenige kommen nach. Ein Problem, das es in ganz Thüringen gibt: Vor zwei Jahren waren laut Thüringer Lehrerverband zum Schuljahresbeginn rund 600 ausgeschriebene Stellen nicht besetzt. In diesem Jahr ist die Zahl sogar auf 800 gestiegen. Im Schnitt fehlen zwei Lehrer an jeder Schule.