Auch bei den Klientinnen und Klienten ihres Unternehmens kämen die älteren Mitarbeiter sehr gut an, hat Lehmann beobachtet. "Ich glaube, ältere Pflegerinnen haben mehr Verständnis für die Bedürfnisse älterer Menschen", so die Pflegedienst-Chefin.

Andere Stadt, andere Branche – aber das gleiche Fachkräfte-Problem. Beim Spezial-Armaturen-Hersteller Armacon in Magdeburg hat sich die Belegschaft in den vergangenen Jahren halbiert. Denn viele Mitarbeitende sind in Rente gegangen, aber nicht genug junge Leute nachgekommen, die vor allem die Jobs in der Fertigung übernehmen wollen. Die Folge: "75 Prozent unserer Maschinen können wir nicht besetzen", sagt Armacon-Geschäftsführer Frank Wenig.