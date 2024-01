Doch weil die Zahl bewilligter Sand- und Kiesgruben sinke, fehle es an diesen Rohstoffen – insbesondere in Sachsen. "Wir laufen in Sachsen definitiv in einen Mangel von Sand und Kies hinein, weil wir einen Genehmigungsstau haben. Im Jahr 2022 ist die Kiessandproduktion in Sachsen im Vergleich zum Jahr 2021 um über 20 Prozent zurückgegangen. Das gab es in den letzten 30 Jahren überhaupt nicht."