Unternehmen mit Hauptsitz oder Standort in Sachsen, die mindestens zehn Beschäftigte haben und mindestens fünf Jahre am Markt sind, können in der ersten Kategorie mitmachen. Sie brauchen außerdem einen Jahresumsatz von mindestens 500.000 Euro. Das Unternehmen muss mehrheitlich in Privatbesitz sein.



Für den Sonderpreis "Fokus X - Beste Resilienz-Managerin und bester Resilienz-Manager" sind ein Jahresumsatz von 500.000 Euro und eine Beschäftigtenzahl von zehn Mitarbeitenden nicht erforderlich.



Start-ups mit Firmensitz in Sachsen müssen nur diese Formalie erfüllen: Der Gründungszeitpunkt war zwischen dem 01. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2021.