Schleuserkriminalität Bundespolizei in sächsischen Grenzregionen durch illegale Einreisen enorm belastet

Eine Stunde später wurden in der näheren Umgebung weitere geschleuste Menschen entdeckt. Laut Bundespolizeisprecher Steffen Ehrlich handelte es sich um 14 Syrer im Alter von 15 bis 36 Jahren sowie zwei Irakerinnen im Alter von 18 und 39 Jahren und einen 13 Jahre alten irakischen Jungen. Schleuser hatten sie auf der Straße abgesetzt. Die Polizei brachte die Erwachsenen in eine Erstaufnahmeeinrichtung, die Minderjährigen in eine Kinder- und Jugendeinrichtung des Landkreises.

Bundespolizisten in Sächsischer Schweiz "extrem gefordert"

Insgesamt seien die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge "extrem gefordert", heißt es in einer Wochendbilanz. Im Elbtal, in Pirna und im Osterzgebirge hat es demnach Einsätze nahezu im Stundentakt gegeben. Allein am Sonntag seien 144 illegal eingereiste Menschen im Landkreis aufgegriffen worden. Ein ukrainischer Schleuser wurde am Sonnabend vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden nun Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Polizeihubschrauber und Polizisten der Bundesbereitschaft aus Bayreuth waren am Wochenende gemeinsam im Einsatz.

Menschen wie Ware behandelt