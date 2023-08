Grenzkriminalität Mehr Fahndungen gegen Schleuser in Sachsen: "Ist ein ganz schmutziges Geschäft"

Sachsens Innenminister hatte die verstärkten Kontrollen im Grenzgebiet angekündigt, um den Fahndungsdruck auf Schleuser zu erhöhen. Am Mittwoch gab es nun den Startschuss auf dem Flugplatz in Rothenburg. Bereitschaftspolizisten sollen ab sofort mit der Landespolizei die Bundespolizei unterstützen. Denn die Schleuser werden immer skrupelloser. Was die Polizisten an der Grenze erleben, lässt auch sie nicht kalt.