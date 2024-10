Bildrechte: imago images/Peter Endig

Leipzig Wie sicher ist der Weg zur neuen Schule am Hauptbahnhof?

22. Oktober 2024, 14:28 Uhr

In Leipzig gibt es seit diesem Schuljahr das neue Gymnasium "Hauptbahnhof Westseite". Bisher besuchen diese Schule 350 Kinder der 5. und 6. Klassen. Was Eltern sorgt: Rund um die Schule gibt es eine Großbaustelle für ein neues Wohn- und Arbeitsviertel. Wie sicher ist ein Schulweg zwischen Bahnhof und Baufahrzeugen? MDR SACHSEN-Reporterin Raja Kraus hat Schulkinder am ersten Tag nach den Herbstferien begleitet.