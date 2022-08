Verkehrsregeln kennen, ist eine Sache. Sich wirklich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, eine andere. Erst nach und nach entwickeln Kinder die Fähigkeiten, die sie dafür brauchen. Im Vorschulalter lernen sie einfache Regeln, wie die Straße nur an Ampeln und auf Zebrastreifen zu überqueren und nicht zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn zu laufen. Zunehmend können sie auch zuordnen, aus welcher Richtung ein Geräusch und damit ein Fahrzeug kommt. Doch sobald auf der anderen Straßenseite ein Freund winkt oder der Ball auf die Straße rollt, ist all das vergessen. Der Reiz ist dann größer als das Wissen um die Gefahr. Noch bis etwa zum 7. Lebensjahr denken Kinder egozentristisch. Sie schließen also von sich auf andere, was fatale Folgen haben kann. So denken sie, dass ein Autofahrer sie sieht, wenn sie ihn gesehen haben.

Mit Schulanfängern kann man nach und nach die Verkehrsregeln festigen und ihnen damit helfen, sie selbstständiger anzuwenden, ob als Fußgänger, Radfahrer oder im öffentlichen Nahverkehr. Sie können in der Regel links und rechts klar unterscheiden und sich ausreichend lange konzentrieren, um nicht einfach auf die Straße zu laufen, wenn sie etwas sehen, was für sie wichtig ist. Außerdem können sich Kinder in diesem Alter zunehmend in andere, also auch in andere Verkehrsteilnehmer hineinversetzen. Das hilft ihnen, sich im Verkehr vorausschauend zu verhalten und Gefahren besser abzuschätzen. Allerdings haben sie allein aufgrund ihrer Körpergröße noch nicht ausreichend Überblick, vor allem an dicht befahrenen und beparkten Straßen.