In Leipzig werden in dieser Woche drei neue Schulen eröffnet: zwei Gymnasien und eine Oberschule. Dort lernen künftig rund 2.000 Schülerinnen und Schüler. Am Montag hat die Schulbürgermeisterin und Jugenddezernentin Vicki Felthaus die dreizügige Oberschule Hainbuchenstraße in Paunsdorf eröffnet. Die ehemals zweizügige Heinrich-Heine-Schule ist nach Angaben der Stadt für rund 19 Millionen Euro zu einer modernen dreizügigen Oberschule erweitert worden. An der Finanzierung habe sich der Freistaat Sachsen mit rund 8,3 Millionen Euro beteiligt.

Felthaus sagte bei der Eröffnung am Montag in Paunsdorf: "Ich freue mich, dass wir hier in Paunsdorf mit der Oberschule Hainbuchenstraße das erste von mehreren Schulbauvorhaben im Stadtteil ans Netz bringen. In Paunsdorf investieren die Stadt Leipzig und der Freistaat gezielt in die schulische Infrastruktur." Damit würden nicht nur dringend benötigte zusätzliche Kapazitäten geschaffen, sondern auch die Rahmenbedingungen für Bildung und Chancengerechtigkeit in diesem Stadtteil verbessert, so Felthaus.