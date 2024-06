Bildrechte: MDR/Astrid Wulf

Bildung und Migration In Sachsen rund 2.300 zugewanderte Kinder und Jugendliche ohne Schulplatz

14. Juni 2024, 05:00 Uhr

In die Schule gehen wollen und nicht können, das ist die Realität für hunderte zugewanderte Kinder und Jugendliche in Sachsen. Viele kommen aus der Ukraine. Die Plätze in speziellen Deutschklassen, die auf den Regelunterricht vorbereiten, reichen nicht aus. Laut der Abfrage eines fraktionslosen Landtagsabgeordneten beim Kultusministerium waren es im April rund 2.300 Kinder. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geht von einer deutlich höheren Zahl aus.