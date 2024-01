"Zur besseren Förderung der Schüler mit Migrationshintergrund schlagen wir vor, Klassen stärker in Hinblick auf das Leistungsniveau zu durchmischen", betonen Vera Freundl und Caterina Pavese vom Ifo-Institut. "Vor dem Hintergrund der gestiegenen Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund ist es wichtig, Maßnahmen zu deren schulischer Förderung und Integration zu ergreifen", fügt Pavese hinzu.

Ein Anstieg an leistungsschwachen Mitschülern in der Klasse um 10 Prozentpunkte - das sind zwei Schüler in einer durchschnittlichen Klasse mit 20 Kindern - verschlechtert die Leistungen von Kindern mit Migrationshintergrund um etwa 0,75 Punkte. Sozioökonomisch besser gestellte Schüler mit Migrationshintergrund werden umgekehrt durch den Anteil der leistungsstärksten Klassenkameraden positiv beeinflusst. Für einheimische Schüler haben die Forscherinnen andere Effekte beobachtet: Der Anteil leistungsschwacher Mitschüler beeinträchtigt ihre Leistungen nicht.