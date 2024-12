Sigrid Kehl ist in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 95 Jahren in Leipzig gestorben. Das bestätigte die Oper Leipzig MDR KULTUR. Kehl, die mit dem Schauspieler Friedhelm Eberle verheiratet war, war eine der bekanntesten Opernsängerinnen der DDR.

In ihrer über dreißigjährigen Laufbahn hat Sigrid Kehl nicht nur die Oper Leipzig nachhaltig geprägt. Dort wurde sie nach der Ausbildung in Erfurt und Berlin und ersten kleineren Rollen 1956/1957 fester Teil des Ensembles. Bekannt war sie nicht zuletzt für die Vielfalt der Rollen, die sie verkörperte. Allein 70 verschiedenen Charakteren – vom Mezzosopran bis zum Sopran – lieh sie ihre Stimme.

"Ich habe in den 35 Jahren vom Hirtenknaben über die Priesterin in 'Aida' alles im Repertoire durchgezogen – anfangs sogar noch im Alt", erinnerte sich Kehl im Gespräch mit bei MDR KULTUR, "und schließlich und endlich die Hochdramatischen: Isolde und Elektra. Das waren ja natürlich dann die Höhepunkte."

Neben dem deutschen Repertoire sang Sigrid Kehl sehr erfolgreich auch im slawischen Fach sowie in der italienischen Oper. Frühzeitig erhielt sie Einladungen von anderen großen Opernhäusern in Europa. Ihr erstes Gastspiel führte sie in die Schweiz. Es folgten Auftritte u.a. in Neapel, Porto, Bologna aber auch in Moskau und Wien. Sie habe Glück gehabt, sagte Kehl im Rückblick auf ihr damaliges Leben – nicht zuletzt, weil es ihr von Zeit zu Zeit ermöglichte, zu reisen.