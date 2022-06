Einige Wagner-Partien sind zudem als mörderisch verschrien, seit der Uraufführungs-Tenor des "Tristan", Ludwig Schnorr von Carolsfeld, bei einer der ersten Vorstellungen 1865 in München verstarb. Die genaue Todesursache ist allerdings nicht bekannt.

Leitmotive sind so etwas wie ein musikalisches Navigationsgerät: Melodisch prägnant, strukturieren sie Auf- und Abgänge von Figuren, verraten vorab wer kommen bzw. was demnächst passieren wird und weisen auf wichtige Requisiten wie zum Beispiel das Schwert hin.

Sie lösen zudem Stimmungen aus und geben dem Opernbesucher und der Opernbesucherin das gute Gefühl, sich in dem Stück bestens auszukennen. Wagner selbst mochte den Begriff nicht, er sprach von "Gefühlswegweisern".

Zusätzlich lässt sich der erschlaffte Kreislauf mit einem Kneippkur-Gang (zum Beispiel im Freiluftbad Bürgerreuth auf dem Grünen Hügel) wieder auf Touren bringen. Sollte die Vorstellung außerhalb Bayreuths besucht werden, tut es in der Regel auch ein Springbrunnen.

Es gibt Wagner-Verehrer und Wagner-Verächter, dazwischen kaum etwas. Wagners Werke faszinieren oder sie werden abgelehnt – so wie Wagner selbst. Der war künstlerisch ein Visionär, temporär auch Revolutionär.

Später freundete Wagner sich mit dem "Märchenkönig" König Ludwig II. an, konnte dadurch seine künstlerisch-hochfliegende Idee eines Festspielhauses in Bayreuth finanzieren.

Das Festspielhaus in Bayreuth dient bis heute einzig zur Aufführung von Wagners Opern.

Das Festspielhaus in Bayreuth dient bis heute einzig zur Aufführung von Wagners Opern.

Das Festspielhaus in Bayreuth dient bis heute einzig zur Aufführung von Wagners Opern. Bildrechte: imago/APress

Und Wagner war Antisemit! In seinem Pamphlet "Das Judenthum in der Musik" sprach er den Juden jedwede Befähigung zur Kunst ab. Das ist ein Grund, warum Richard Wagners Werke nicht in Israel aufgeführt werden und er bis heute einer der umstrittensten Komponisten ist.