Die Sonne strahlt über Sachsen und schenkt am Mittwoch den Ferienkindern bestes Badewetter. Neben der Gefahr eines Sonnenbrandes sollte man auch ab und zu einen prüfenden Blick in den Himmel werfen. Denn nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können gegen Mittag von Südwesten Schauer und Gewitter aufkommen, die sich am Nachmittag weiter nach Ostsachsen verlagern.

Die Höchstwerte am Mittwoch liegen bei bis zu 33 Grad, im Bergland bei bis zu 28 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gibt es anfangs noch Schauer und vor allem in Ostsachsen teils noch kräftige Gewitter. Auch am Donnerstag bleibt es tagsüber heiß.