Drei ehemalige Mitglieder des Mobilen Einsatzkommandos Dresden stehen ab Montagmorgen vor dem Landgericht Dresden. Ihnen wirft die Staatsanwaltschaft Bestechlichkeit in Tateinheit mit Diebstahl und dem unerlaubten Erwerb und Besitz von genehmigungspflichtiger Munition vor. Nach der Anklageverlesung am Vormittag können sich die Beschuldigten zur Sache einlassen, sagte ein Gerichtssprecher. Bis Ende Juni sind elf Verhandlungstage festgelegt worden.

Im März 2021 war bekannt geworden, dass ein LKA-Einsatzkommando ohne Erlaubnis 2018 an einem Schießtraining auf einem privaten Schießplatz in Güstrowin Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen hatte und dafür mit mindestens 7.000 Schuss Munition aus eigenen Beständen bezahlte. Weitere rund 7.500 Schuss wurden entwendet, um das Schießtraining zu absolvieren. Die Schießanlage in Güstrow war bei Ermittlungen gegen die Gruppe "Nordkreuz" in den Blick geraten. Dahinter verbirgt sich eine mutmaßlich rechtsextreme Prepper-Gruppierung.