Nach dem Chlorgas-Austritt in der Arthur Becker-Oberschule in Delitzsch will die Feuerwehr am Montag erneut messen, ob noch Chemikalienreste vorhanden sind. Am Freitagnachmittag war in der Turnhalle der Schule, in der auch ein Schwimmbad ist, Chlorgas ausgetreten - vermutlich bei Reinigungsarbeiten.