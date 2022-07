Dem vorausgegangen ist ein Stadtratsbeschluss: Ende Mai hatte der Stadtrat mit knapper Mehrheit beschlossen, die Sportstätten aus finanziellen Gründen künftig selbst zu verwalten und auch die Zuschüsse für die Vereine in Eigenregie und ohne Hinzunahme des Sportbundes zu vergeben. In der beschlossenen Sportförderrichtlinie taucht der Stadtsportbund gar nicht mehr auf. Hoyerswerdas Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD) Bildrechte: dpa

OB: Weniger Geld für die Sportverwaltung

Der im September 2020 neu gewählte Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD) war bis zu seiner Wahl sieben Jahre lang Präsident des Sportclub Hoyerswerda, des größten Sportvereins im Landkreis Bautzen, der ebenfalls im Stadtsportbund organisiert ist. In seinem Wahlprogramm hatte er Vereine als "unser Herzstück" bezeichnet und angekündigt, Geld für die Verwaltung des Sports "dem Sport an sich zur Verfügung zu stellen".

Vizepräsident: Abschaffung des Stadtsportbundes vom OB gewollt

Conni Böhme, Vizepräsident des Sportbundes Lausitzer Seenland, ist zutiefst frustriert über die Situation. Und er hat große Zweifel, dass die Stadt die bisherigen Aufgaben des Stadtsportbundes in gleicher Form bewältigen kann. Bildrechte: Sportbund "Lausitzer Seenland Aus Sicht des Stadtsportbundes wurde damit das Ende des Sportbundes eingeläutet. "Mit dem Wahlversprechen des Oberbürgermeisters den Sporttreibenden mehr Geld bei gleichbleibendem Budget zur Verfügung zu stellen, und damit indirekt den Sportbund abzuschaffen, begann die Odyssee des Sportbundes Lausitzer Seenland", heißt es in einer Mitteilung. "Bereits in den ersten Gesprächen nach der Wahl bestätigte der OB dieses Ansinnen."



Politische Diskussionen liefen am Ende ins Leere, bedauerte Vizepräsident Conni Böhme im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Die Konsequenzen haben wir eigentlich allen Stadträten immer wieder klargemacht. Was passiert, wenn man ein Bein dieses Stuhls wegzieht? Dann kippt der Stuhl halt um", so Böhme, der für die CDU im Stadtrat sitzt. "Das letzte Jahr war viel Gerede, aber man hat nicht den Willen verspürt, dass es mit dem Sportbund weitergehen soll."

Eltern der Sport-Kitas wurden in dieser Woche per Aushang über die Vorgänge informiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit dem Stadtratsbeschluss fehlen der bislang als Bindeglied fungierenden Dachorganisation, der 44 Vereine mit 6.143 Mitgliedern angehören, nach eigenen Angaben rund 85.000 Euro. 40.000 Euro würden der Geschäftsstelle gestrichen, 45.000 Euro würden zusätzlich nötig, weil Leistungen künftig über die Umsatzsteuer abgerechnet werden sollen. "Diese Summe können wir selbst nicht aufbringen", so Conni Böhme.



Er hoffe, dass es für die sieben langjährigen Angestellten irgendwie weitergeht. Die beiden vom Stadtsportbund betriebenen Kitas sowie die beiden Stadien sollen zum Jahresende an die Stadt übertragen werden. Viele Eltern standen in dieser Woche verduzt vor den Aushängen in den beiden Kitas und bedauern die Entwicklung. Schließlich hatten sie sich die Kitas wegen der sportlichen Ausrichtung bewusst ausgewählt. Die Kitas werden zwar bestehenbleiben, aber dann wohl ohne das sportliche Profil. Böhme bezweifelt, dass die Stadt die Aufgaben, die bisher der Stadtsportbund übernommen hat, in gleichem Umfang weiterführen kann. Er werde als Stadtrat ganz genau hinschauen.

KnappenMan - größte Sportveranstaltung im Landkreis Bautzen - abgesagt