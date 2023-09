Heißt also: Kita-Kinder bekommen demnächst weniger professionelle Sprachförderung und Kinder mit entsprechenden Defiziten werden es schwerer haben, wenn sie in die Schule kommen. So sagt etwa die Rektorin der Ludwig-Reichenbach-Grundschule in Dresden, Anna-Maria Feig: "Ohne Sprache oder ohne korrekte Sprache ist auch der Lese-Lern-Prozess und der Schreib-Lern-Prozess erheblich erschwert; und eine Sprachförderung für Kinder, die es notwendig haben, essenziell für den schulischen Erfolg."