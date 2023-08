Der Weg für neue Bundesmittel zur Verbesserung der Kita-Qualität ist frei. Wie Bundesfamilienministerin Lisa Paus in Berlin mitteilte, sind die Verhandlungen mit den Ländern über die Verwendung der Mittel in diesem und kommendem Jahr abgeschlossen. Demnach erhalten die Länder vom Bund insgesamt vier Milliarden Euro. Paus sprach von einem "wichtigen Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit".

Paus erklärte, über viele Jahre habe man in den Ausbau von Kitas investiert, insbesondere in Gebäude. Nun trete man in die nächste Phase ein. Es gehe eben nicht nur darum, dass Kinder aufgehoben sind, sondern um die frühkindliche Entwicklung in den Kindertagesstätten.