Wegen eines Böschungsbrandes ist die Bahnstrecke Dresden-Leipzig aktuell (17:50 Uhr) zwischen Wurzen und Leipzig in beiden Richtungen gesperrt. Wie ein MDR-Reporter berichtete, hat sich der Brand zwischen Machern und Altenbach ereignet. Die Bahn informiert Reisende in ihren Reiseplanauskünften über Verspätungen von voraussichtlich 45 Minuten.

Ein Intercity, eine S-Bahn und ein Regionalexpress mussten wegen des Brandes in Wurzen halten. Die Passagiere setzten ihre Fahrt teilweise per Taxi an ihre Zielorte fort. Die Deutsche Bahn hat zudem einen Ersatzverkehr zwischen Wurzen und Borsdorf eingerichtet. Der betroffene Intercity 2.444 wird laut Deutscher Bahn über Doberlug-Kirchhain und Wittenberg nach Magdeburg umgeleitet. Die Leipziger S-Bahn verkehrt nur noch bis nach Borsdorf.