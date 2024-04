Besorgt lautet immer wieder die Frage, ob die Verkehrs- und Energiewende Deutschland seinen Wohlstand kosten könnte? Doch wie hoch wäre eigentlich der Preis, wenn sie nicht käme? Diese Rechnung wird ungern aufgemacht. Vor allem in einem Teil Deutschlands, weit im Osten, in dem eine Partei wie die AfD den vom Menschen mitverschuldeten Klimawandel immer wieder grundsätzlich infrage stellt, aber dennoch oder vielleicht auch deswegen in Umfragen um die 30 Prozent erhält.

Die Verkehrswende lässt sich nicht mit der Brechstange durchsetzen und sie darf auch nicht in ideologischen Grabenkämpfen auf beiden Seiten steckenbleiben. Man muss die Menschen dabei mitnehmen, Vorschläge, Prozesse transparent machen, sie auch kommunizieren – und die Menschen dadurch an der Entwicklung beteiligen. Sie wird aber nur schwer gelingen, wenn die Scheu, es auch nur etwas anders zu machen als bisher, so groß ist, dass der kleinste Widerstand jede noch so kleine Initiative sofort ausbremst. Und sei es auch nur der Versuch, am Blauen Wunder mal testweise eine Fahrradspur einzurichten.