Die Auswirkungen der sachsenweiten Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, werden am Dienstag und Mittwoch in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu spüren sein. So müssen sich Menschen in Sachsen darauf einstellen, dass Termine bei Arbeitsagenturen, Jobcentern oder in Bürgerbüros ausfallen werden und Anträge liegen bleiben. Verdi-Sprecher Daniel Herold rät dazu, Termine bei Stadtverwaltungen an diesen Tagen noch am Montag zu verschieben.