Auch in Chemnitz ruht der Bahn- und Busverkehr auf den städtischen Nahverkehrslinien komplett. Kurz nach 7 Uhr, eine halbe Stunde vor Schulbeginn, werden viele der Schülerinnen und Schüler via Elterntaxi ins Chemnitzer Kepler-Gymnasium gebracht. Die meisten Kinder sind zu Fuß unterwegs und passieren das Haltestellenschild mit dem Streikhinweis vor der Schule.

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Auch Erwachsene sind zu Fuß unterwegs in Richtung Innenstadt. "Ich habe einen Arzttermin", verrät ein älterer Mann einem MDR-Reporter. "Was will ich machen? Ich muss ja irgendwie dort hinkommen, also laufe ich eben." Ein Taxi sei ihm zu teuer. Ein anderer Mann erzählt, dass er normalerweise von einem Kollegen mit dem Auto mitgenommen werde, aber der sei krank. Mit einem "Ich hab es eilig" verabschiedet er sich und läuft weiter.

Streiks sind Gewöhnungssache

An der Zentralhaltestelle in der Chemnitzer Innenstadt, an der sich normalerweise im Minutentakt Busse und Bahnen begegnen, herrscht am Freitag fast sonntägliche Ruhe. Nur wenige Passanten sind unterwegs. "Wir sind das ja schon gewohnt", sagt eine Frau. "Irgendwo wird ja im Moment immer gestreikt", lacht sie. "Da laufe ich eben und tue etwas für meine Gesundheit." Sie wolle ein paar Sachen einkaufen und dann zu einer Freundin zu Besuch. "Ich muss heute nicht zur Arbeit, da habe ich Glück." Sie habe kein Auto und hätte sonst das Fahrrad nehmen müssen. "Das wäre heute ganz schön kalt."

Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Busfahrer und Verdi-Mitglied Patrick Günter beteiligt sich in Leipzig am Streik. Bei den Verkehrsbetrieben hier ist der Verkehr am Freitag fast vollständig zum Erliegen gekommen. "Die Situation ist angespannt bei uns", sagt er. Es herrsche Personalmangel. "Wir können das nicht mehr alles stemmen, müssen längere Dienste fahren und das wirkt sich auf Gesundheit der Kollegen aus."

Bei der Regionalbus Oberlausitz GmbH beteiligen sich heute nach Gewerkschaftsangaben rund 250 Busfahrerinnen und Busfahrer am Warnstreik für höhere Löhne. Sie fordern pro Monat 750 Euro mehr. Er habe auch seine Unkosten, sagt ein Mitarbeitender MDR SACHSEN. "Ich muss meinen Lebensunterhalt für mich allein bestreiten. Da ist keiner der mich bestärkt und sagt, wir schaffen das gemeinsam."

Busse und Bahnen in ganz Sachsen betroffen