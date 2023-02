Durch die Preisbremsen bei Gas und Strom wird eine Musterfamilie in der Grundversorgung in Sachsen um 947 Euro im Jahr entlastet. Das hat das Vergleichsportal Verivox auf Grundlage der aktuellen Grundversorgungstarife berechnet. Wer in Sachsen einen solchen Vertrag abgeschlossen hat, bekommt demnach bei einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Schnitt 763 Euro vom Staat erstattet, bei einem angenommenen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden sind es durchschnittlich 184 Euro.

Die Preisbremsen sind mit Jahresbeginn in Kraft getreten , erstmals abgerechnet wird ab März. Verivox weist darauf hin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher zusätzlich Geld durch den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter sparen können - in Sachsen sind dies noch einmal bis zu 800 Euro (366 Euro bei Strom, 434 Euro bei Gas) jährlich.

Was über die 80 Prozent hinaus verbraucht wird, muss zum Marktpreis bezahlt werden. Wie die Bundesregierung weiter erklärte, geschehe die Entlastung entweder über die Abrechnung des Energieversorgers oder über die Betriebskostenabrechnung. Für die Umsetzung der Preisbremsen fallen Haushaltsausgaben in Höhe von etwa 56 Milliarden Euro in diesem Jahr und für 2024 an.