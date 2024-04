Nach der verkündeten Stilllegung der Solarmodulherstellung in dem Dresdner Werk von Solarwatt hat sich der Betriebsrat für eine sozial gerechte Umsetzung ausgesprochen. Wie Betriebsrat Roman Haake MDR SACHSEN am Montag sagte, soll damit die Entscheidung weitgehend abgefedert werden. Haake zufolge bleiben Kernkompetenzen am Dresdner Stammsitz erhalten. Der Betriebsrat sei mit dem Arbeitgeber im Gespräch, welche Stellen erhalten bleiben. Von dem Produktionsstopp in Dresden sind rund 190 Beschäftigte betroffen.