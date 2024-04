Bundesbauminmisterin Klara Geywitz (SPD) hat am Montag die Baustelle an der 49. Grundschule in Dresden besucht. Wie ihr Ministerium am Montag mitteilte, wird dort eine Schulturnhalle mit einem neuartigen Baustoff hochgezogen. Für die erste Carbonbeton-Wand an einem öffentlichen Gebäude legte Geywitz den Grundstein. Der Ministerin zufolge leistet Carbonbeton einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität der Baubranche.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Innovative Bauweisen wie die an der Dresdner Turnhalle haben laut Geywitz ein enormes Entwicklungspotential. Sie seien bedeutend, um ressourcenschonender und damit umweltfreundlicher zu bauen, so die Ministerin. Das Wandteil wurde aus dem Betonwerk Oschatz geliefert. Carbonbeton ist an der TU Dresden im Verbund mit Firmen entwickelt worden.

TU-Professor: Turnhalle möglicher Prototyp für Serienproduktion