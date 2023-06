"Hotel Mama" Jeder fünfte sächsische Student lebt noch bei seinen Eltern

Rund 19 Prozent der sächsischen Studentinnen und Studenten wohnen noch bei ihren Eltern. Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor. Ungefähr genauso viele leben laut der Studie in einem Wohnheim. Etwa jeder dritte Student in Sachsen hat eine Mietwohnung, jeder Vierte ist in einer Wohngemeinschaft untergekommen.