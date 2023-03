Das sogenannte Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro pro Monat soll ab 1. Mai bundesweit gelten. In Sachsens Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen laufen seit Monaten die Vorbereitungen unter Hochdruck. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) waren vorgeprescht und bieten Stammkunden zwei Zusatzpakete an, die am Dienstag von der Zweckverbandsversammlung abgesegnet wurden. Aus dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hieß es, dass man auch dort bis zum Start des Deutschlandtickets noch ein Zusatzpaket ähnlich dem VVO anbieten wolle.



Wer das neue Ticket nutzen will, sollte in jedem Fall die Tarifbestimmungen vorher studieren und seine eigenen Mobiltätsgewohnheiten prüfen - ob er beruflichen mit Bus und Bahn pendelt, häufiger Ausflüge mit dem Regionalverkehr unternimmt oder oft in anderen Städten unterwegs ist.

Wer bisher Abo-Kunde beim VVO ist und sich für das neue Deutschlandticket entscheidet, muss auf liebgewonnene Zusatzoptionen nicht verzichten. Als Upgrade zum Preis von 10 Euro können Pendler künftig weiterhin einen Hund oder ein Fahrrad ohne zeitliche Einschränkung sowie einen weiteren Erwachsenen und bis zu vier Schüler bis zum 15. Geburtstag kostenlos mitnehmen. Das gilt immer von Montag bis Freitag zwischen 18 und 4 Uhr sowie ganztags an Wochenenden und Feiertagen. Für 7,50 Euro können zudem Vergünstigungen bei der Nutzung von Leihfahrrädern und Leihautos zum Deutschlandticket hinzugebucht werden, wie die DVB mitteilten. Innerhalb einer Woche haben sich schon 3.500 bisherige Abo-Kunden zum Umstieg aufs Deutschlandticket entschieden. Seit vergangener Woche kann das Ticket vorbestellt werden. 1.100 Neukunden haben dies bereits getan. (Stand 14. März)

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) teilte auf Anfrage mit, nach seiner Kenntnis seien die Dresdner deutschlandweit Vorreiter mit ihren optionalen Zusatzpaketen gewesen. Die DVB betonen, natürlich werde auch das gewohnte Abo-Ticket weiterhin angeboten. Das Abo-Ticket für die Zone Dresden kostet ab April für Vollzahler 62,40 Euro und beinhaltet unverändertdie beiden Zusatzoption. Es gilt aber weiterhin ausschließlich in der Tarifzone Dresden.



Wer im VVO als Pendler aufs Deutschlandticket umsteigt und wie bisher den ICE- oder IC-Zug zwischen Riesa und Dresden nutzen will, kann dies gegen einen Aufpreis von 44,20 Euro monatlich tun. Für 8 Euro zusätzlich können die Schmalspurbahnen genutzt werden. Alle, die mt dem Deutschlandticket in S-Bahnen und Regionalzügen in der 1. Klasse fahren wollen, zahlen innerhalb des VVO 25 Euro Aufpreis je Monat. DVB und VVO bieten das Deutschlandticket auch als Plastikkarte mit integriertem und bundesweit auslesbarem Chip an. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Das Deutschlandticket soll es beim VVO als Chipkarten und als Handyticket geben. Im Verkehrsverbund Vogtland und im Verkehrsverbund Mittelsachsen wird das Ticket hingegen nur als Handyticket über App angeboten. Wer dort eine Chipkarte nutzen will, kann sein Ticket aber beispielsweise in Dresden bestellen und bekommt es zugeschickt. Die Dresdner Verkehrsbetriebe erklärten auf Nachfrage, man sei auf auswärtige Interessenten für das Ticket vorbereitet. Wie die Zusatzoption des VMS auf die Chipkarte kommt, kann indes bisher noch niemand genau sagen.

Ziel des Deutschlandtickets ist es, mehr Menschen zum Umstieg in Busse und Bahnen zu bewegen. Bildrechte: dpa

Mit dem 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer hat das neue Deutschlandticket nur die Gültigkeit im Nah- und Regionalverkehr gemein. Die zwingende Abo-Regelung schränkt die Flexibilität aber ein. Wer sich für das Deutschlandticket entscheidet, sollte auch die Kosten für regionale Tickets genau prüfen. Nicht für alle Menschen lohnt sich das Deutschlandticket für 49 Euro.

Wie und wo kann ich das Deutschlandticket kaufen? Geht das nur per App?

Das Deutschlandticket wird von den Verkehrsunternehmen angeboten, die im ÖPNV aktiv sind. Dazu gehören beispielsweise Stadtverkehrs- und Regionalbusbetriebe oder die Deutsche Bahn AG sowie weitere Bahnanbieter. Das Ticket soll vorzugsweise per App erworben werden. Es werden allerdings auch Chipkarten angeboten, die in Kundencentern der Verkehrsbetriebe oder online bestellt werden können.

Ab wann kann ich das Deutschlandticket kaufen?