Finanzhaushalt 2023 und 2024 Sächsische Theater und Orchester bekommen 4,6 Millionen Euro zusätzlich

30. November 2023, 11:49 Uhr

Kommunale Theater und Orchester in Sachsen bekommen mehr Geld. Besonders im kommenden Jahr fehlt es beispielsweise am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, den Städtischen Theater Chemnitz, am Deutsch Sorbischen Volkstheater Bautzen und am Theater Plauen-Zwickau an finanziellen Mitteln. Grund sind vor allem gestiegene Personalkosten. Kulturministerin Klepsch hat nun eine höhere Förderung zugesagt.