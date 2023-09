Dramatische Lage Sachsens Theater fordern verlässliche Finanzierung

Mit den Folgen von Tarifsteigerungen und Kostenexplosionen kämpfen alle deutschen Bühnen und Orchester. In Sachsen werden die Rufe nach langfristigen Sicherungen lauter. Dabei wird auch über Korrekturen am Sonderweg des Sächsischen Kulturraumgesetzes nachgedacht. Dessen solidarisches Finanzierungsmodell konnte 1994, nach dem Auslaufen einer Übergangsfinanzierung des Bundes, Zusammenbrüche noch verhindern. Gleichwohl hat sich die einst dichteste Theaterlandschaft Deutschlands durch Fusionen, Personal- und Spartenabbau gelichtet.

Ein mahnender Brief ging im Juni von sächsischen Theaterintendanten an die Staatsregierung und den Landtag. Drei Vertreter sprachen zudem Anfang Juli mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Noch sind Hilfen für die akuten Finanzierungslücken nicht zugesagt und beschlossen. Aber das Kulturministerium ermittelt den genauen Bedarf und Kretschmer nannte eine Ausgleichssumme von neun Millionen Euro, die "kommen müsse".

Wenn jetzt das Land nichts macht, dann haben wir in drei Jahren Kultur nur noch in Leipzig und Dresden!

Für Aufführungen wie das Ballettstück "Romeo und Julia" am Theater Chemnitz ist ein großer Aufwand an Personal und Technik nötig – und das kostet Geld.

Die relative Stabilisierung der vergangenen Jahre wird nun durch Probleme erschüttert, von denen alle deutschen Bühnen betroffen sind. Eine erste Belastung bedeutete im Vorjahr die überfällige Anhebung der Einstiegsgagen. Mit dem hohen Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst im April dieses Jahres kommt zunächst nur der Inflationsausgleich auf die Träger der Theater und Orchester zu. Deshalb hält sich die Mehrbelastung in diesem Jahr noch in Grenzen.

Die beiden Staatstheater in Dresden, also Schauspiel und Semperoper, haben ohnehin nichts zu befürchten. Die kommunalen Gesellschafter des Mittelsächsischen Theaters Freiberg/Döbeln signalisierten schon im Juni ihre Unterstützung. Sogar das am meisten bedrohte Hauptmann-Theater an der Neiße bekommt ähnliche Signale, zumindest aus Görlitz und Zittau, während der Landkreis immer noch keinen genehmigten Haushalt hat.