Im Landkreis Meißen hat ein Unwetter am Dienstag erhebliche Schäden verursacht. Nach ersten Untersuchungen des Deutschen Wetterdienstes handelte es sich bei dem Wetterphänomen in Gröditz um eine sogenannte Superzelle. Das sei eine Art rotierendes Gewitter, das nicht nur großen Hagel, sondern auch Orkanböen und Tornados hervorbringen könne. Nach Sichtung von Radarbildern deute derzeit viel darauf hin, dass die Ursache für die Schäden geradlinige Winde, sprich Fallböen gewesen seien. "Zudem liegen uns auch keine Aufnahmen eines Tornados vor", hieß es.

Endgültige Klarheit kann demnach nur eine Untersuchung der Schäden und des Schadensmusters vor Ort bringen. Dies würde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Dafür müsste auch das Fallmuster von Bäumen untersucht werden. Die Tornado-Experten gingen aber aufgrund der Bilder davon aus, dass die Windgeschwindigkeiten in Gröditz höher als 140 Kilometer pro Stunde gewesen sein müssen.

Knapp 80 Einsätze hat es in der Kleinstadt infolge des Unwetters gegeben. Eine Hochspannungsleitung und eine Bahnstrecke wurden beschädigt. Darüber hinaus berichtete die Sprecherin der Stadtverwaltung von abgedeckten Dächern, beschädigten Autos und umgekippten Bäumen. Bei Instagram schrieb die Feuerwehr Gröditz am Dienstagabend: "Wir priorisieren und arbeiten die Einsatzstellen nach und nach ab!" Mehr als hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr über Polizei bis zum Technischen Hilfswerk seien unterwegs. Auch am Mittwoch ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Beim Deutschen Wetterdienst wertet eine Expertengruppe die Daten aus, sagte DWD-Meteorologe Florian Engelmann am Mittwochmorgen. "Nur weil es große Windgeschwindigkeiten und Schäden gab, muss es nicht zwangsläufig ein Tornado gewesen sein", so Engelmann. Allerdings seien die Bedingungen, unter denen ein Tornado entstehen könnte, gegeben gewesen.

Dazu zähle etwa eine zu Gewittern neigende Luftmasse, eine niedrige Wolkenuntergrenze in einer Höhe von 600 bis 1.000 Metern über dem Boden sowie große Unterschiede in den Windrichtungen auf engem Raum. Erst diese würden die Rotationsbewegung eines Tornados ermöglichen, so Engelmann. Auch wegen dieser Faktoren sei es schwierig, Tornados vorhersagen zu können. Allerdings sei das Wetterereignis in Deutschland selten.