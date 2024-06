Florian Engelmann: Es ist tatsächlich so, dass man das nur vermuten kann. Uns liegen noch nicht alle Informationen vor, um wirklich sicher zu sagen, ob es ein Tornado war oder nicht.

Es gibt da genügend Alternativen - zum Beispiel eine Orkanböe oder auch einen sogenannten Downburst. Das ist ein ziemlich starker Fallwind. Also Wind, der aus der Wolke ausfällt. Und auch mit dem sind große Geschwindigkeiten möglich, die diese Schäden in Gröditz verursacht haben könnten. Es deutet derzeit viel darauf hin, dass es eine Fallböe in Gröditz gewesen sein könnte.