In Leipzig könnten auch Fußballfans im Stadion und auf der Fanmeile betroffen sein. Am Abend spielt Portugal mit Starkicker Ronaldo gegen die tschechische Auswahl. Es werden Tausende Fans in der Messestadt erwartet.



Wegen des drohenden Unwetters im Westen Deutschlands bleiben dort die offiziellen Fan-Zonen in den nordrhein-westfälischen EM-Standorten am Dienstag geschlossen. Das teilten die Städte Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Köln mit. In Leipzig soll im Ergebnis eines Treffens von Stadt, Polizei und Feuerwehr die Fanzone aber zunächst wie geplant geöffnet werden. Am Nachmittag soll es eine weitere Beratung geben.