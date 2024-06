Während es noch vier Stunden dauert, bis die Partie Portugal gegen Tschechien angepfiffen wird, blickt der Zoo Leipzig schon auf das nächste Deutschland-Spiel am Mittwochabend voraus. Die Seelöwen haben wieder orakelt und sagen den Sieg des Nagelsmann-Teams voraus. Seelöwin Sissi habe einen Ball "ganz zielsicher" in den deutschen Eimer bugsiert, sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Die Leipziger Polizei sieht sich auf die Spiele der Fußball-EM in der Stadt gut vorbereitet. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte dem MDR, es werde alles dafür getan, dass Fans und Besucher die Europameisterschaft so sicher wie möglich genießen könnten. Bis zu 2.000 Polizistinnen und Polizisten seien pro Spiel im Einsatz. Sie würden heute unter anderem die Fanmärsche der Anhänger von Portugal und Tschechien durch die Stadt begleiten. Beide Teams treffen am Abend in Leipzig aufeinander.