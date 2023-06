Die Regierungskoalition in Sachsen will mit einem neuen Gesetz die Zweckentfremdung von Wohnungen in Städten mit angespannten Wohnungsmarkt verhindern. Darauf haben sich CDU, Grüne und SPD im Koalitionsausschuss geeinigt, wie SPD und Grüne am Dienstag mitteilten. Damit soll in Großstädten wie Leipzig oder Dresden ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot rechtlich möglich werden.