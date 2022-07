Hunderte Wohnungen in Sachsen werden als Ferienwohnungen vermietet - Wohnungen, die auf dem Mietmarkt gebraucht würden. Trotzdem haben die Fraktionen im Sächsischen Landtag am Mittwoch einen Gesetzentwurf der Linken gegen Zweckentfremdung von Wohnraum mehrheitlich abgelehnt. Warum?

Eine Analyse zum Ausmaß der Zweckentfremdung im Auftrag der Stadt Dresden zeigte 2020, dass dort bis zu 1.300 Wohnungen in der Stadt als Ferienwohnungen vermietet, also zweckentfremdet wurden. In Leipzig waren 2019 rund 600 Wohnungen dauerhaft als Ferienwohnungen vermietet worden. Das Schlagwort Zweckentfremdung bezieht sich aber nicht nur auf Ferienvermietung, sondern meint auch Umnutzung zu Büros, Leerstand und Verfall. In Leipzig betrifft das 8.400 weitere Wohnungen, die als Kanzleien, Praxen oder Büros gewerblich genutzt werden, rund 12.000 Wohnungen standen leer.

Die Linke will Zweckentfremdungen abschaffen, daher der Gesetzentwurf "über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum im Freistaat Sachsen" im Landtag. Dazu sagte die wohnungspolitische Sprecherin Juliane Nagel: "Die Zahlen von 2019 haben sich weiter verschärft." Sachverständige hatten in einer Diskussion im Regionalausschuss zuletzt von 2.500 dauerhaften Ferienwohnungen in Leipzig und 1.500 in Dresden gesprochen. Das betreffe vor allem kleinere Wohnungen.

Mit einem Zweckentfremdungsgesetz sollen Kommunen selbst entschieden, wie sie dagegen vorgehen, warb Nagel für den Vorschlag ihrer Partei. Der sah Ausnahmen für Arztpraxen, Senioren- und Kindereinrichtungen vor. In zehn anderen Bundesländern gibt es landesweite Regeln gegen Airbnb- und Ferienvermietung in Wohnräumen. "Auch Leipzig und Dresden wollen ein Zweckentfremdungsverbot seit drei, vier Jahren. Es ist aber nichts passiert", so Nagel.

Von einstigen sozialen Community-Unterkünften haben sich Airbnb-Vermietungen längst zum lukratives Geschäftsmodell entwickelt. Kritiker sehen die Ferienvermietung als Beitrag zur Wohnraumverdrängung in Städten. Bildrechte: dpa

Das wird nach der Ablehnung im Plenum wohl noch eine Weile so bleiben, weil Sachsens CDU, Grüne und SPD noch an einem eigenen Gesetzesentwurf feilen. Die Koalitionspartner betonten, wie wichtig das Thema sei. In rechtlichen Detail wollten sie ihren Entwurf aber sattelfester gestalten als die Linke. "Die Diskussion sollte Anspruch für die Regierungskoalition sein, mit Augenmaß und verfassungsrechtlich wasserdicht die Zweckentfremdungssatzung zu vollenden", meinte der wohnungspolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Thomas Löser.

Eingriff in Grundrechte

Für die CDU stellt ein derartiges Verbot einen bedeutsamen Eingriff in die Grundrechte von Immobilenbesitzern dar, sagte der Tourismusexperte der CDU-Fraktion, Oliver Fritzsche. Seiner Meinung nach demokratisieren temporäre Ferienwohnungen auch das Reisen, weil sich vor allem junge Leute Hotelpreise nicht leisten könnten. Und überhaupt: So ein Verbot müsse sich als Regulierungsinstrument für den Mietmarkt erst noch beweisen.