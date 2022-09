Nach Angaben der WiD-Geschäftsführung sind gestiegene Zinsen für Bankkredite Grund für die Baustopps. Allein die Baukosten hätten sich demnach innerhalb eines Jahres um 22 Prozent erhöht.

Bei Nichtfertigstellung einzelner Projekte könnte uns die Rückzahlung von Fördermitteln drohen, was wir unbedingt vermeiden müssen. Kai Schulz Pressesprecher Landeshauptstadt Dresden

Für die gestoppten Bauprojekte waren bereits mehr als zehn Millionen Euro an Fördermitteln eingeplant. Und nun bringen diese Fördermittel und Darlehen die Stadt Dresden in Zugzwang. Für laufende Projekte soll Dresden der stadteigenen Gesellschaft vier Millionen Euro zuschießen. Das ist die Summe der entstandenen Mehrkosten, über die die WiD die Landeshauptstadt nach Angaben von Sprecher Kai Schulz informierte. Über die Zahlung der Millionen-Mehrkosten an die WiD muss der Stadtrat zwar noch entscheiden. Den Kommunalvertretern bleibt aber kaum eine andere Wahl, als das Geld freizugeben. Ein Schild warnt vor dem Betreten der verwaisten Baustelle. Im Streit um ein ursprünglich geplantes Hochhaus mit 16 Geschossen hatte sich der Baustart bereits erheblich verzögert. Bildrechte: Wiebke Müller/MDR

"Bei Nichtfertigstellung einzelner Projekte könnte uns die Rückzahlung von Fördermitteln drohen, was wir unbedingt vermeiden müssen. Das wiederum macht die Übernahme der Mehrkosten für uns nahezu alternativlos", sagte Schulz. Die Kostenübernahme sei jedoch auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel begrenzt.

Diese Gelder betragen im Jahr 2022 laut Schulz 4,5 Millionen Euro und - vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses zum Doppelhaushalt 2023/2024 - im Haushaltsjahr 2023 fünf Millionen Euro. Im Haushaltsjahr 2024 sind es vier Millionen Euro. Mit den Geldern sollen begonnene Bauprojekte abgeschlossen und neue Bauvorhaben maximal bis zur Bauplanungsreife finanziert werden, so Schulz. Baustopp oder Projekte trotz explodierender Kosten durchziehen? Die Stadt Dresden wird nun Mehrkosten der städtischen Wohnungsbaugesellschaft mit Steuergeldern abdecken müssen. Sonst droht die Rückzahlung von Fördergeldern. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Frank Sorge

VSWG: Lieber Bestand sanieren als neu bauen

Der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) hätte die eigentlich "nicht vorhandenen Fördermittel" in Dresden lieber in Bestandsimmobilien investiert gesehen, statt die Gelder in Neubauprojekte zu stecken. Es gebe keinen angespannten Wohnungsmarkt in Sachsen, denn es seien genug Wohnungen da, so VSWG-Vorstand Mirjam Philipp. VSWG-Vorstand Mirjam Philipp sieht in dem Mix aus explodierenden Baukosten und Steuerzuschüssen für Neubauten in öffentlicher Hand die Gefahr, dass dadurch Wohnraum entsteht, der klamme Mieterinnen und Mieter finanziell vollkommen überfordert - von der Wirtschaftlichkeit für die Bauträger ganz zu schweigen. Bildrechte: Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften

"Die Entscheidung ist wirtschaftlich absolut zu verstehen. Aber man kommt fördertechnisch bei der Fortführung dieses Neubauprogramms in die Absurdität, dass erneut nicht vorhandenes Geld in den sozialen Wohnungsneubau - die Betonung liegt auf Neubau - geschoben werden müsste, um die Kostensteigerungen aufzufangen", so Philipp.

Im selben Wohngebiet befänden sich leerstehende Genossenschaftswohnungen, die pro Quadratmeter laut Philipp ungefördert wesentlich günstiger sind. Die VSWG-Chefin stellt in ihrer Antwort an MDR SACHSEN zwei Fragen: "Was passiert, wenn die Belegungsbindung langfristig entfällt? Sind dann die Mieter der Sozialwohnungen in der Lage, 15 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, die durch die Baukostenexplosion im Neubau entstanden sind?"

Belegungsbindung Staatlich geförderte Wohnungen unterliegen einer "Belegungs- und Preisbindung.



Das heißt: Der Staat hat den Bau dieser Wohnungen auf unterschieldliche Art und Weise subventioniert oder gefördert und im Gegenzug wird der Vermieter/Bauträger dazu verpflichetet, den Wohnraum komplett oder in Teilen der Gemeinde zu vergünstigten Mietpreisen zur Verfügung zu stellen.



Die Gemeinde wiederrum stellt diesen vergünstigten Wohnraum dann Menschen zur Verfügung, deren Haushalt "förderungsfähig" ist. Das bescheinigt ein Wohnberechtigungsschein (WBS). Der den Bezug von Wohnungen mit Belegungsbindung (Sozialwohnungen, WBS-Wohnungen).



In der Regel gilt die Belegungsbindung für Wohnraum für bis zu 30 Jahre. Erst nachdem die Belegungsbindung abgelaufen ist, dürfen die Mieten auf die ortsübliche Vergleichsmiete angehoben werden.

Bedeutet: Projekte, die während der Energie- und Baukrise fortgeführt und mit allen (finanziellen) Mitteln zu Ende gebracht werden, lassen ein neues Problem entstehen. Mit Steuergeldern werden Wohnungen gebaut, die den Marktpreis des Wohnviertels nach oben treiben. Wird die Wohnung nach der Zeit der Belegungsbindung frei vermietet, überfordern die entstehenden Kosten den klammen Mieter oder die Mieterin. Der vdw sieht angesichts der Energie- und Baukrise weitere Probleme.