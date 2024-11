Der Countdown läuft. Am 17. November wird zum 25. Mal der Deutsche Karikaturenpreis verliehen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Feierabend?". Doch bevor die Preise vergeben werden, muss sich erst die Jury den Kopf zerbrechen. Alle eingesendeten Werke werden den Juroren online vorgelegt, die zunächst eine Vorauswahl treffen. In der Jurysitzung wird diese Auswahl dann bewertet, sodass am Ende die Shortlist und die Gewinner feststehen.



Anders ist das beim Publikumspreis. Da kann sich jeder online an der Abstimmung beteiligen. In einer Bildergalerie hat MDR SACHSEN alle Karikaturen zusammengestellt, die zur Wahl stehen. Bis zur Preisverleihung am 17. November kann abstimmt werden.