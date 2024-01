Das Interesse war groß. 75 Frauen und Männer aus ganz Deutschland hatten sich mit fast 400 Werken für den diesjährigen Heinrich-Zille-Karikaturenpreis beworben. Am Ende räumte der Leipziger Philipp Sturm mit seinem Werk "Kulturelle Aneignung" die renommierte Auszeichnung ab. Für ihn war der erste Platz bei einem solchen Wettbewerb eine Premiere. "Ich habe bereits bei verschiedenen Wettbewerben teilgenommen und auch schon mal in Knokke-Heist in Belgien einen internationalen Preis gewonnen. Einen ersten Platz habe ich aber erst heute hier beim Heinrich-Zille-Preis in Radeburg belegt", freute sich der Künstler.